Türkiye’de Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum’da ise bir ayda 4 bin 829 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 140 bin 671 oldu.Ülkemizde Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9’unu motosiklet, %35,6’sını otomobil, %8,2’sini kamyonet, %2,8’ini traktör, %1,4’ünü kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %19,1, özel amaçlı taşıtta %6,3, kamyonette %1,6, otobüste %0,3 artarken minibüste %18,4, kamyonda %14,5, motosiklette %11,7 ve traktörde %5,6 azaldı. Erzurum, 140 bin 671 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ekim ayında 4 bin 829 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41’inci oldu.Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 71 bin 500 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 397, otobüs sayısı bin 257, kamyonet sayısı 29 bin 937, kamyon sayısı 6 bin 345, motosiklet sayısı 6 bin 604, özel amaçlı araç sayısı 747 ve traktör sayısı 21 bin 889 oldu.Ekim ayında Erzurum’da 4 bin 829 aracın devri yapıldı. Bunlardan 3 bin 104 otomobil, minibüs 63, otobüs 25, kamyonet bin 53, kamyon 135, motosiklet 126, özel amaçlı araç 5 ve traktör 322 adet olarak gerçekleşti.