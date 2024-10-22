Türkiye’de Eylül ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum’da ise bir ayda 4 bin 165 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 138 bin 917 oldu.Ülkemizde Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %56,8’ini motosiklet, %29,5’ini otomobil, %7,9’unu kamyonet, %2,9’unu traktör, %1,6’sını kamyon, %0,9’unu minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül 2024’e ait motorlu kara taşıtları rakamları belli oldu. Erzurum 139 bin 727 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Eylül ayında 4 bin 659 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41’inci oldu.Erzurum’da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 70 bin 927 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 402, otobüs sayısı bin 247, kamyonet sayısı 29 bin 825, kamyon sayısı 6 bin 319, motosiklet sayısı 6 bin 420, özel amaçlı araç sayısı 743 ve traktör sayısı 21 bin 844 oldu. Eylül ayında Erzurum’da 4 bin 659 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 990 otomobil, minibüs 97, otobüs 17, kamyonet bin 37, kamyon 100, motosiklet 138, özel amaçlı araç 5 ve traktör 2755 adet olarak gerçekleşti.