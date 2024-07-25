Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum’da kurumun verdiği hizmetlerden 9 bin 189 kişinin yararlandığını, aylık ödeme miktarının 75 milyon 283 bin 430 TL ve 2024 yılı toplam ödeme miktarının ise 457 milyon 755 bin 972 TL olduğunu ifade etti.Engelli evde bakım hizmetlerinden Erzurum’da yararlanan kişi sayısının 6 bin 389 ve kişi başı ödenen aylık ortalama miktarın 7 bin 608 TL olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Engelli evde bakım hizmetlerinin aylık ödeme miktarı 48 milyon 193 bin 724 TL ve 2024 yılı toplam ödeme 290 milyon 193 bin 852 TL, engelli özel bakım merkezlerinden yararlanan kişi sayısı 448, kişi başı ödenen aylık miktar ortalama 53 bin 166 TL, aylık ödeme miktarı 16 milyon 285 bin 140 TL ve 2024 yılı toplam ödeme miktarı 100 milyon 787 bin 60 TL oldu.” diye konuştu.“9 bin 189 kişi hizmetlerden yararlanıyor”Erzurum’da sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan yetim, öksüz, çocuk sayısı bin 922, kişi başı ödenen aylık ortalama miktar 5 bin 343 TL ve aylık ödeme miktarının 10 milyon 77 bin 289 TL ve 2024 yılı toplam ödemenin 61 milyon 804 bin 221 TL olduğunu anlatan Aykut, “Koruyucu aile hizmetinde yararlanan kişi sayısı ise 64, kişi başı ödenen ortalama aylık miktar 4 bin 535 TL, aylık ödeme miktarı 559 bin 675 TL ve 2024 yılı toplam ödeme 3 milyon 679 bin 191 TL oldu. Doğum yardımından 366 kişi yararlanmakta ve bunlara 2024 yılı itibariyle 1 milyon 291 bin 646 TL ödeme gerçekleştirildi. Genel manada hizmetlerimizden yararlanan kişi sayısı 9 bin 189 kişi, aylık ödeme miktarı 75 milyon 283 bin 430 TL ve 2024 yılı toplam ödeme 457 milyon 755 bin 972 TL şeklinde yapıldı.” dedi.“Evden bakım hizmetlerinden 6 bin 389 kişi faydalanıyor”Engelli evde bakım hizmetinden 6 bin 389 engellinin faydalandığını ve 2024 yılı toplam ödeme tutarının 290 milyon 193 bin 852 TL olarak gerçekleştiğini hatırlatan Aykut, sözlerini şöyle sürdürdü, “Engellilerin bakım hizmeti çerçevesinde; engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi ve ilk kabul birimi 80 kapasite iken fiili 78 kişinin kalmaktadır. Erzurum Palandöken Özel Bakım Merkezi 297 kapasite ve 220 fiili kalan, özel engelli bakım merkezi 108 kapasite ve 101 fiili kalan ve özel engelli bakım merkezi 212 kapasite/146 fiili kalan bulunmaktadır. Özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 448 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti de veriliyor. 6 bin 389 vatandaşımız engelli evde bakım hizmetinden faydalanmakta ve 2024 Haziran sonu itibariyle 978 vatandaşa engelli kimlik kartı verildi. Engelli kimlik kartı aktif kullanıcı sayısı ise 19 bin 162. Erişilebilirlik mevzuatı çerçevesinde bu güne kadar 924 binanın taraması yapılmış olup, 20 kuruma da erişilebilirlik belgesi verildi. Engelli vatandaşlarımızın sosyal çevreleri ve toplumdan kopmamaları için engellinin akrabası veya vasisi tarafından evde bakım hizmeti sunumunda aylık 7 bin 608 TL engelli bakıcısına ödeme yapılıyor. Darülaceze vakfı ile ortaklaşa yaptığımız yaşlı bakım projemiz kapsamında 65 yaşlımızın yaşam kalitelerini artırmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hanelerinde profesyonel destek sunuyoruz.”“64 çocuk koruyucu aile kapsamında”Sosyal ekonomik destek hizmeti çerçevesinde bin 922 ailenin faydalandığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “2024 yılında toplam ödeme miktarı 61 milyon 804 bin 221, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 64 ve 2024 yılı toplam ödeme 3 milyon 679 bin 191 TL, 2023 yılında evlat edindirme hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı ise 15’dir Kurumumuzun onayıyla faaliyet gösteren 19 kreş bulunmaktadır. Kreşlerin toplamda 2 bin kapasitesi olup bin 71 fiili kalan çocuk ile çalışmaktadır. Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi toplam kapasiteleri 256, fiili kalan 168, Koruyucu ailedeki çocuk 64, evlat edindirilen çocuk sayısı 2023 yılı baz alınarak 15 çocuk, koruyucu ve önleyici tedbir Haziran ayı itibariyle 3 bin 199 tedbir kararı alındı.” şeklinde konuştu.