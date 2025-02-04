Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkentliğini ve Avrupa Kış Sporları Başkentliğini üstlenen Erzurum’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2024 yılında önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdiği 2024 faaliyetleri:Kütüphaneler Haftası (25-31 Mart), Turizm Haftası (15-22 Nisan), Türk Mutfağı Haftası (21-27 Mayıs), Müzeler Haftası (18-24 Mayıs), 17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde ilimizde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında;36 konser, 85 sergi, 9 dijital sergi,7 tiyatro gösterisi, 3 opera gösterisi, 25 söyleşi ve 46 atölye çalışmalarının yanı sıra çocuk etkinlikleri, yarışmalar gerçekleştirildi.Kültür Yolu Festivali kapsamında 500 etkinlik ile yaklaşık 1 milyon ziyaretçi; kültür ve sanatla buluştu. Erzurum’un 2025 Turizm Başkenti olmasıyla birlikte, yıl boyu sürecek etkinlikleri başarıyla gerçekleştirmek için kamu kurumları ve STK’larla koordinasyon toplantıları tamamlandı.