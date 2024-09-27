Erzurum’da toplam 197 bin 862 adet konut bulunuyor. Bunların 103 bin 385’i 2001 yılı ve sonrasına ait.Erzurum’daki 197 bin 862 konuttan 137 bin 928’inde ev sahipleri otururken, 41 bin 382’inde kiracılar ikamet ediyor. 17 bin 284’ünde ise farklı mülkiyetler olurken bin 268’i bilinmiyor. Erzurum’daki mevcut binalardan 31 bin 945’i 1980 ve öncesi yıllara, 58 bin 354’ü 1980 ve 2000 yılları arası, 103 bin 385’i 2001 yılı ve sonrasına ait. 4 bin 178’i ise bilinmiyor.Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) 2021 kapsamında; bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlandı. Erzurum ile ilgili bina ve konut istatistikleri “2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması” sonuçlarından derlendi. İstatistiklerde verilen sayılar referans tarihinde hanehalklarının ikamet ettiği konutları ifade ediliyor.