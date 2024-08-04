Erzurum’da Şehrimizde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.26 Temmuz- 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 253 denetim yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 73 bin 143 TL tutarında bir cezai işlem uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda dört adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 15 başvuru değerlendirilmiştir.” denildi.