Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle açılan ateş sonucu hurdaya dönen bir araç sergilendi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İlhan Günay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve daire müdürleri Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uzay Çadırı’nı ziyaret etti. Gençlere yönelik hazırlanan Uzay Çadırı’nda, darbe girişiminin anlatıldığı 3’er dakikalık iki video ile o gece yaşanan olaylar gösterildi. Ayrıca Havuzbaşı Kent Meydanı’nda hain darbe girişiminde açılan ateş sonucu hurdaya dönen araç sergilendi.