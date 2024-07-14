15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Çifte Minareli Medrese’de fotoğraf sergisi açıldı.Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Kaymakamlığı, İletişim Başkanlığı, Vakıflar Bölge müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti İş birliği ile 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.Serginin açılışına Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İlhan Günay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi, o gece yaşananları fotoğraf kareleriyle bir kez daha hatırladılar. Sergide 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve Erzurum’da yaşananları anlatan fotoğraflar, gazete birinci sayfaları ile Erzurumlu 5 şehit ve 8 gazinin fotoğrafları yer aldı.