Erzurum Şehir Tiyatrosu “15 Temmuz Diriliş“ adlı oyununu 13-14 Aralık tarihlerinde, saat 19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sahneleyecek.Erzurum Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Semih Yetimoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Kültür ve Turizm Müdür Ahmet Yer‘in desteği ile hazırlanan oyuna tüm Erzurum halkı ve tiyatro severleri davet ettiklerini belirti. “15 Temmuz Diriliş“ oyununda darbe girişiminde yaşanan olaylar konu ediliyor. Gerçek görüntülerin de kullanıldığı oyunun yazarı Gülçin Mete - Semih Yetimoğlu, yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, sanat yönetmenliğini Ercan Seval, sahne amirliğini Ahmet Ayık yapıyor. Oyunda kostümde Fatma Bayar, müzikte Ceyda Seval ve dekorda Ekrem Budak görev aldı. “15 Temmuz Diriliş“ oyunun kadrosu ise Semih Yetimoğlu, Ercan Seval, Ahmet Ayık, Ekrem Budak, Sıla Naz Daştan, Özge Samer, Serhat Karaoğlu ve Rahime Ünal’dan oluştu.“Toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçladık”Erzurum Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Semih Yetimoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bunun karşısında kazanılan demokrasi zaferini etkili bir biçimde anlatmak, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini vurgulamayı hedeflediklerini belirterek, “ Bu güzel ülkemizin dini, sosyal ve siyasi gündemi ile ilgili farkındalıkları artırmak ve demokrasinin korunmasında kendi sorumluluğumuzun farkına varmak, şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerine karşı vefa duygularını, milli ve manevi duyguları güçlendirmek, vatan ve millet sevgisinin önemini, İnsanımıza biz birlikte güçlüyüz mesajıyla oyunumuz final yapmaktadır. Toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla, tiyatro sanatının anlatım imkanlarından yararlanarak “ 15 Temmuz Dünyanın demokrasi imtihanı” sloganıyla hafızalara girmek. şehitlerimize vefa duygusunu güçlendirmek, vatan sevgisini aşılamak, bizi biz eden toplumsal değerlerimizin farkındalığını anlatmaktır amacımız. Tiyatro sanatı toplumsal duyarlılığı artırmayı, kişiler arası iletişimin ve birey-toplum ilişkisinin anahtarlarını ortaya koymayı, yanlışları göstermeyi, doğruları desteklemeyi ve en önemlisi tüm farklılıklara rağmen, karşılıklı sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, üretmeyi, kendini başkasının yerine koyarak düşünme kültürünün gelişmesine katkı sunmaktır amacımız” diye konuştu.