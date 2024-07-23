Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı, kongre temsili olarak canlandırıldı.Havuzbaşı Kent Meydanı’nda başlayan etkinlikler, kortej yürüyüşünün ardından kongrenin yapıldığı tarihi binada düzenlenen törenle devam etti. Törenlere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri STK yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Başkan Sekmen: "Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır"Erzurum Kongre Binası’nda yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kongresi’yle yükselen ruhun, aslında necip milletin iman dolu göğsünde taşıdığı milli ruhun ta kendisi olduğunu ifade ederek, “Erzurum Kongresi; bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir. Erzurum Kongresi; dalga-dalga büyüyerek cennet vatanın her yanına ulaşan güçlü bir sestir. Erzurum Kongresi; Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram-buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. Erzurum Kongresi; milletimizi Anadolu’dan silip süpürmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adıdır. Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır. Mukaddes ve muazzez vatan topraklarını işgale yeltenen emperyalist güçlere hadlerini bir kez daha bildirdiğimiz onurlu bir direnç olmakla birlikte. Erzurum Kongresi; aynı zamanda şeref ve haysiyet dolu bir şahlanışın da fotoğrafıdır” dedi.Milletvekili Biçer: "Erzurum Kongresi sadece bir toplantı değil"TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Kongresi’nin milletin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde tezahür ettiği bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları burada bir araya gelerek vatan bir bütündür, bölünemez ilkesini tüm dünyaya haykırmış ve bağımsızlık meşalesini tutuşturmuşlardır. Erzurum Kongresi sadece bir toplantı değil, aynı zamanda milletimizin geleceğini değiştiren, bağımsız ve özgürlüğe giden yolda atılan kararlı bir adımdır. İstiklal mücadelesinin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici bir rol oynamıştır. Ve milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran cumhuriyete uzanan yolun temel taşlarından biri olmuştur o günlerde Erzurum’da yakılan bağımsızlık ateşi bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla yüreklerimizle yanmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.Vali Çiftçi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri Erzurum’da atıldı”105 yıl önce Erzurum Kongresi’nden alınan kararlarla; her türlü işgal ve bölünme projesine karşı çıkıldığını, manda ve himaye tasarılarının reddedildiğini, tam bağımsızlık vurgusu yapıldığını anlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "’Kuvayimilliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır’ şiârıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri Erzurum’da atılmıştır. Bağımsızlığımızın nişânesi şanlı bayrağımızın gölgesi altında her dâim birlik ve dirlik içinde yaşayan şanlı bir milletin evlatları olarak geleceğimizi daha müreffeh hale getirmenin en temel yolu, sahip olduğumuz engin vatan sevgimizdir. Ülkemizi her alanda daha ileri 4 taşımak için bu sevgiyle ve azimle çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Muhterem Davetliler! Erzurum Kongresi’nin ardından geçen bir asırda, dünyanın en münbit topraklarına sahip olan bizler güçlenmeye, gelişmeye gayret ettikçe dâhilî ve haricî düşmanlarımız da bundan rahatsızlık duymaktadır. Ancak varlığımızı yok etmek isteyen her türlü şer odağının hainliklerine karşı tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, Kongre zamanındaki iman dolu milli şuur, hamdolsun ki bizler için Cumhuriyetimizin ikinci asrını aydınlatan bir rehber olacaktır. Atalarımızın bu toprakları vatan yapmak için gösterdiği fedakârlık ve kararlılıktan örnek alarak, aynı iradeyle birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterisi yapıldı. Daha sonra Erzurum Kongresi temsili olarak canlandırıldı, kongre ruhu o günlerde delege olanların torunlarıyla aynı yerde tekrar yaşandı.