Isparta’nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu açıklandı.Isparta’nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu öğrenildi.Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi doğumlu olan şehit Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biriydi.Isparta’da 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki Erzurumlu şehidin ailesi cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi.