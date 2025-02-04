Meteoroloji Erzurum ve çevresi için kar yağışı uyarısında bulundu, gece Erzurum’un Tekman ilçesi-27,8 ile yine soğuk rekorunu elinde tuttu.Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.