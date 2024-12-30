Erzurum’da 28 Aralık 2024 Cumartesi günü başlayan ve bugün sona eren Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç İl Birinciliği Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu.Turnuva, Erzurum Teknokent Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Genel ve kızlar kategorilerinde 13-18 yaş grubundaki sporcular, 12 farklı kategoride yarışarak il dereceleri için kıyasıya mücadele etti.Toplam 59 sporcunun katıldığı turnuvada, genç satranç ustaları üstün performans sergiledi.Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.Organizasyon, Erzurum’da satranca olan ilgiyi artırmayı ve genç yetenekleri desteklemeyi amaçlayan başarılı bir etkinlik olarak değerlendirildi.Satranç il temsilcisi Sinan Nuhoğlu, Erzurum’da satranç için yeni bir dönemin başladığını belirtti.Nuhoğlu, satrancın en iyi imkânlarla desteklendiğini ve en popüler sporlar arasında yerini alması için çalıştıklarını ifade etti.Ayrıca, satrancın gençlerin gelişimine olan katkısını vurgulayarak, bu spora ilgiyi artırmak ve daha geniş kitlelere yaymak amaçlarında olduklarını sözlerine ekledi.Başarılı olan ve dereceye girip madalya almaya hak kazanan sporcular şunlar:13 yaş genel:1. Çağatay Atlı2. Ömer Asaf Şimşek3. Eymen Dalkılıç13 yaş kızlar:1. Meliha Tekin14 yaş genel:1. Yusuf Doru2. Koray Atakan Bilgin14 yaş kızlar:1. Rümeysa Akgün2. Rabia Nur Çapkın3. Elif Naz Taşdemir15 yaş genel:1. İsmet Tuna Demir2. Ömer Asaf Araz3. Eren Aksoy15 yaş kızlar:1. Berin Yıldız2. Sedanur Polat3. İmren Yılmaz16 yaş genel:1. Muhammed Efe Akdoğan2. Enes Kaan Ateş3. Musab Yayla16 yaş kızlar1. Hayrunisa Atmaca2. Aslınur Sünnetçi3. Rabia Eflin Çetin17 yaş genel1. Kerem Berke Seçer2. İbrahim Alparslan Efe Mengi3. Mert Özdemir17 yaş kızlar1. Hayrunnisa Akgün18 yaş genel:1. Muhammed İkbal Orhan2. Bahadır Fidan