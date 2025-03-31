Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar çığ tehlikesi uyarısını tekrar ederek, "Bölgemiz genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.