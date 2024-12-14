Erzurum Valiliği ile Atatürk Üniversitesi arasında, yerel, ulusal ve uluslararası hibe destek projelerine yönelik stratejik bir iş birliği protokolü imzalandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde birçok başlıkta ortak çalışmaların yapılması planlanıyor.Valilik toplantı salonunda gerçekleşen törende konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokolün Erzurum’un gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.“Ortak Akıl ile Erzurum’u Daha İleriye Taşıyacağız”Protokolün önemine dikkat çeken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu iş birliğinin şehirdeki kalkınma projelerine büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Vali Çiftçi: “Erzurum, sahip olduğu potansiyeliyle birçok alanda öncü bir şehir olma yolunda ilerliyor. Valiliğimizin koordinasyon gücü ile Atatürk Üniversitemizin bilgi birikimi ve tecrübesini birleştirerek bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendireceğiz. Ortak akıl ve uyumla Erzurum’u daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.“Bilim ve Tecrübe Paylaşımı ile Daha Güçlü Projeler”Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise protokolün, üniversite ve kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, “Atatürk Üniversitesi olarak, sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, bölgenin kalkınmasına yönelik projelerle de sorumluluk alıyoruz. Bu protokol ile akademik bilgi birikimimizi ve bilimsel tecrübemizi, Erzurum Valiliğinin koordinasyon gücüyle birleştirerek daha güçlü projelere imza atacağız. Bu iş birliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Protokolün Kapsamıİmzalanan protokol; Teknoloji ve İnovasyon, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Eğitim, Sağlık, Çevre ve Enerji gibi birçok alanda projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Taraflar, ortak eğitim programları düzenleyerek gençleri ve yerel paydaşları sürece dahil etmeyi planlıyor. Projelerin izlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ise bir komisyon kurulacak.