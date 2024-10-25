Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında, üniversite-sivil toplum iş birliğini derinleştirmeye yönelik protokol imzalandı.Bu anlaşma ile hem yerel hem de uluslararası düzeyde çeşitli projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor ve sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklanıyor.Protokol, Erzurum Teknik Üniversitesi ve SİTODED’in toplumsal sorumluluk projelerinde ortak hareket etmesini ve öğrencilere, gönüllülere yönelik çeşitli eğitim, saha çalışmaları ve geziler düzenlemesini içeriyor. Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması ve sosyal içerikli projelerinin geliştirilmesi için iş birliği yapılması öngörülüyor.İmzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, ETÜ bünyesinde Uluslararası Gençlik Merkezi (ETÜ-UGEM) kurulacak. Bu merkez, gençlik faaliyetlerinin organize edilmesinde öncü rol oynayıp, öğrencilerin yurt dışı olanakları hakkında bilgilendirilmesi, yabancı dil gelişimlerinin desteklenmesi gibi konularda önemli katkılar sağlayacak. SİTODED, Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak, üniversite öğrencilerinin uluslararası projelere katılımını da teşvik edecek.