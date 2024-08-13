Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarındaki en kapsamlı etkinliği olan TEKNOFEST 2024’e Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) akademik paydaş olarak katılımı, yakın zamanda imzalanan protokollerle resmiyet kazandı.Üniversitenin katılım kapsamında, 30 akademisyeni çeşitli kategorilerde binlerce projeyi değerlendirmek üzere hakem olarak görevlendirilecek. Bununla birlikte, kurumun seçkin öğretim üyeleri yarışmaların final aşamalarında jüri üyeliği yapacak. Adana’da düzenlenecek ana etkinlikte ise ETÜ, stant alanında bilimsel farkındalık etkinlikleri düzenleyerek ziyaretçileri ağırlayacak.