Erzurum Teknik Üniversitesi, 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 9. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Konferansı (ICBES) ile 9. Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı’na (ICHER) ev sahipliği yaptı.Sempozyumlar, çevrimiçi ve yüz yüze formatlarda eş zamanlı olarak düzenlenmiş olup, açılış töreni ETÜ Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, teknoloji dünyasındaki hızlı değişimlerin sosyal bilimler üzerindeki etkilerini vurgulayarak disiplinler arası iş birliğinin önemine değindi. ICHER’in açılış konuşması, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kacıroğlu tarafından "İlkelliğin İhtişamı" başlıklı sunumla yapılırken, ICBES’in açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Kaplan, “Endüstriyel Toplumdan Ekolojik Topluma Geçişte Döngüsel Ekonominin Önemi” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi.Sempozyumlar boyunca, İİBF ve Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen oturumlarda ekonomi, işletme, sosyoloji, edebiyat, tarih ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinlerden 119 bilim insanı 85 bildiri sundu. Toplamda 20 oturum gerçekleştirilmiş olup, etkinlikler çevrimiçi platformlar üzerinden de takip edildi.