Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’nde görev yapacak muhtarların belirlenmesi amacıyla yapılan seçimler, büyük bir katılım ve heyecanla tamamlandı. Seçimde, Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ile Yakutiye ve Aziziye ilçelerinden aday olan muhtarlar yarıştı. Yakutiye ilçesinin Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Murat Korkmaz ve Aziziye ilçesinin Çiğdemli Mahalle Muhtarı Abdulhalim Sardoğan seçimi kazanan isimler oldu.İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların belirlenmesinde ve dağıtılmasında önemli rol oynayan SYDV Mütevelli Heyetinde görev alan muhtarlar, Erzurum’daki sosyal yardımların daha etkin ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun bir çaba göstereceklerini belirterek, görev süreçleri boyunca sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine en sağlıklı şekilde katkı sunmayı hedeflediklerini ifade ettiler.