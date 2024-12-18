Erzurum Şehir Tiyatrosu “15 Temmuz Diriliş” adlı oyununu 13-14 Aralık tarihlerinde, İbrahim Erkal Dadaş Kültür merkezinde ücretsiz sahneledi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan oyun seyirciyi ağlattı, duygusal anlar yaşandı.Oyunda 15 temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylar konu edildi. Gerçek görüntülerin kullanıldığı oyunun yazarı Gülçin Mete - Semih Yetimoğlu, yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, Sanat yönetmenliğini Ercan Seval, Sahne amirliğini Ahmet Ayık yaptı.Gazeteci Nedim Şener oyunu izlemek için geldiği Erzurum’da beğenilerini ifade ederek ekibe teşekkür etti ve kitaplarını hediye ederek 15 Temmuz hakkında bilgilendirme yaptı.Yönetmen Semih Yetimoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimi ve bunun karşısında kazanılan demokrasi zaferini etkili bir biçimde anlatmak, Milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini vurgulamaktır. Bu güzel ülkemizin dini, sosyal ve siyasi gündemi ile ilgili farkındalıkları artırmak ve demokrasinin korunmasında kendi sorumluluğumuzun farkına varmak, Şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerine karşı vefa duygularını, milli ve manevi duyguları güçlendirmek, Vatan ve millet sevgisinin önemini, İnsanımıza biz birlikte güçlüyüz mesajıyla oyunumuz final yapmaktadır.Toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla, tiyatro sanatının anlatım imkanlarından yararlanarak “15 Temmuz Dünyanın demokrasi imtihanı” sloganıyla hafızalara girmek. Şehitlerimize vefa duygusunu güçlendirmek, vatan sevgisini aşılamak, bizi biz eden toplumsal değerlerimizin farkındalığını anlatmaktır amacımız. Tiyatro sanatı toplumsal duyarlılığı artırmayı, kişiler arası iletişimin ve birey-toplum ilişkisinin anahtarlarını ortaya koymayı, yanlışları göstermeyi, doğruları desteklemeyi ve en önemlisi tüm farklılıklara rağmen, karşılıklı sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, üretmeyi, kendini başkasının yerine koyarak düşünme kültürünün gelişmesine katkı sunmaktır amacımız” diye konuştu.