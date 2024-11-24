Erzurum’da polis, köy okullarını ziyaret ederek çocuklarla güzel anlar geçirdi, onlara hediyeler verdi.Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince Çakmak ve İsmail Köyü İlkokulu ile Anaokulu öğrencilerine "Minik Kalplere Küçük Dokunuş" mottolu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyarette bulunularak yaklaşık 65 öğrenciye çeşitli kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak dağıtımı yapıldı.Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımlarıyla köy okullarına Minik Kalplere Küçük Dokunuş mottosu ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir başka etkinlikte ise Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mine Cebeci’nin de katılımı ile Tipideresi, Çilligöl, Akgelin ve Dağçayırı İlkokulları da ziyaret edildi. Ziyarette çocuklara okullarda kullanmaları için temel ihtiyaçları ve oyuncaklar dağıtıldı, çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlendi.Ziyarette polisler çocuklarla oyun oynanarak keyifli vakitler geçirilmesine katkı sağladılar.