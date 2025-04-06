Erzurum Ovası’nda baharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri görsel şölen oluşturuyor.Yılın neredeyse yarısını kar altında ve soğuk havalarla geçiren Erzurum’da havalar artık ısınmaya başladı. Erzurum’da havaların ısınmasıyla birlikte rengârenk kar çiçekleri de açmaya başladı. Beyaz kar örtüsünün kalkmaya başladığı yerlerde açan çiğdemler hem ovayı hem de Palandöken’in eteklerini beyaza bürümeye başladı. Rengârenk görüntüleriyle kendine hayran bırakan kar çiçekleri seyir zevki veren görüntülerin de oluşmasına neden oldu.