Erzurum’da bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binasının Erzurum Lisesi kampüsü içine katılmasıyla ilgili görüşmelere devam ediliyor.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1889 yılında yaptırılan tarihî Erzurum Lisesi binasının, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sayın Tuncay Altuğ’un da katılımıyla yapılan toplantıyla eğitime kazandırılması süreci masaya yatırıldı. Erzurum Lisesi, Türk milli eğitimine büyük katkılarda bulunan, 1924’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ziyaret ettiği köklü bir eğitim kurumu. Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol kapsamında, Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binasında eğitim faaliyetlerine devam edilecek.