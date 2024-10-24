Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Tanfer, TUSAŞ’a yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısını kınadı.Terörü lanetlediklerini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Tanfer, yayımladığı mesajında: “Karanlık güçlerin küstahça düzenledikleri eylem yüreğimizi dağlamıştır. Ülkemizin başı sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine hain, kalleşce yapılan menfur saldırıda şehitlerimize Allah’tan rahmet, ülkemize, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, bu hainler bu milletimizin üstün kararlığı karşısında milli birlik ve kardeşliğimiz olduğu sürece asla tutunamayacaktır. Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zanneden bu hainler asla başaramayacaklar. Şanlı Bayrağımız dalgalandığı sürece, Milli Teknolojimiz, Milli Sanayimiz, Vatanımızın anahtarıdır. Alçakları lanetliyor. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.