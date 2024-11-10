Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla andıklarını ifade eden Başkan Tanfer, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’mızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86’ncı yılında, milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.Başkan Tanfer mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile girdiği her mücadeleden mutlak galip olarak çıkmıştır. Fazilet ve ciddiyeti ile memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam bir siyasi zafer kazandırmıştır. Türk milletine ilham veren önderliği, dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri deha olarak kudret ve cesareti ve giriştiği yenileşme hareketleri ile modern Türkiye’nin en ileri memleketler arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Bir milletin büyüklüğünün en temel taşını oluşturan kendine güvenme ve dayanma duygusunu uyandırmıştır. Atatürk dehasıyla kazandığı zaferlerle ölümsüzleşmiştir. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Atatürk’ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için her zaman bilinçli olmak, içerde ve dışarıda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir. Atatürk, sadece Türk Milleti olarak bizlerin değil tüm dünyanın saygıyla yâd ettiği, büyük bir devlet adamı idi. Türk Milletini bağımsızlık, özgürlük yolunda yol gösterici olmasıyla değil, kişiliğiyle de örnek bir insan olmayı başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı silinmeyecek bir dünya lideridir. ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla 10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nu anlama ve bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet gelecek nesillere teslim etme mücadelemizi tazelediğimiz gündür. Bugün, bizler de aziz Atatürk’ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümünde ülkemiz daha da büyüyecek ve geleceğin güçlü Türkiye’si mazlum milletlere umut olacaktır. Bu vesileyle İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”Aziziye Tabyası’nda 147’nci yıllık gururBaşkan Tanfer, Rus Savaşı’nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları’ndaki savunma destanının 147’nci yıl dönümü münasebetiyle Aziziye Destanının tarihte önemli yer aldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti,”Erzurum Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu kent 58 gün ve sahipliği yaptı. Kurtuluş savaşının ve Cumhuriyet’in temelleri bu kentte atıldı. Yine bu necip millet , Dadaşlar, kahramanlıklarına devam etti. Kahramanlığı ile elindeki baltası ile düşmanı püskürten Kahramanlık destanı yazan Nene Hatun da Erzurumlular için bir sembol olmuştur. Tarihimize “93 Harbi” adıyla geçen Türk-Rus Savaşı’nda Erzurum’un Aziziye Tabyası’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandırmıştır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun”