Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Başkan Hüseyin Tanfer, sosyal medya hesaplarından ‘Erzurum Ehramı’ üzerindeki hakaret içerikli paylaşımların mesnetsiz olduğunu, paylaşım yapan hesaplar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Başkan Hüseyin Tanfer, Ehram’ın Erzurum Kültüründe önemli bir yer edindiğini ifade ederek “Erzurum’da ehram koyun yününden yapılan, annelerimizin şehir merkezinde olsun, kırsal kesimde olsun, dış giysi olarak kullanılan tek parça halinde örtündükleri sokak giysisidir. Ehram, sadece dış giysisi olmasının yanı sıra giyinen kişinin karekterini de yansıtabilecek büyük bir öneme sahiptir. Erzurum Ehramı Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum’da ehram giysimiz Erzurum’umuzun kültürel elçisi, bir kültürel mirasıdır, mirasımızdır. Ehramı kuşaktan kuşağa yaşatacağız” dedi.Ehramın başta Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van ve Kayseri gibi illerde kadınlar tarafından kullanıldığını ifade eden Tanfer, “Örtünmek amacıyla kullanılan ve koyun yününden üretilen kumaşlardan yapılan ehram, halen söz konusu iller başta olmak üzere birçok kentteki kadınlarca geleneksel giysi olarak kullanılıyor” dedi.Dünya Turizmi Erzurum Ehramı ile Tanışıyor“Erzurum, yapılan başarılı çalışmalar neticesinde geleneksel kıyafetimiz ehramın tescilini almıştır” diyen Tanfer açıklamasını şöyle sürdürdü; “Anadolu’dan dünyaya’ olarak belirlenen zirve, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanılarak kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır.Bu gün ülkemizin dört bir köşesinden fışkıran zenginlikleri tescillemenin takdire şayandır. Ülkeler arasında Almanya, Japonya, Azerbaycan ile Endonezya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürünlerinin pazarlamayı sürdürmektedir. Ülkemizi her bir bölgesini, yöresini fasikül fasikül okuyabilirsek, henüz keşfedilmemiş ve tüm dünyada çığır açmaya gebe nice hazine bulacağız. Kültürel tarihimizde adeta bir arkeolog titizliğiyle araştırmak da, tıpkı bayrak sevgisi gibi kutsal bir çabadır.“Şiddetle kınıyoruz”“Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, Erzurum Ehramı dünya pazarına açılırken bazı art niyetli kişilerin, bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesapları üzerinden mesnetsizce ‘Ehram üzerindeki’ ahlaksız yaklaşımlarını tasvip etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Kadim Şehir Erzurum’umuz adına, Hukuksal yollara başvurarak gerekli girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Erzurum Ehramı bizim analarımızın, bacılarımızın, kadınlarımızın, kızlarımızın kültürüdür.’ diyerek ifade etmek istiyorum. Ehramın dünya pazarlarına açılması noktasında da, önemli bir ekonomik değer ortaya koyacağı aşikardır. Coğrafi işaret, kırsal kesimde büyük istihdamlar sağlayarak, bölgeyi ve halkını kalkındırma imkanıdır.Erzurum Ehramının coğrafi etiketi alınmıştır. Aynı zamanda Ehram üretimi için Atölye kurulup ürünleri satışa sunulmuş ve kadınlara istihdam olanağı sağlamaktadır.Başta Erzurum Valiliğimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz, Kamu Kurum Kuruluşlarımız, Aziziye, Palandöken, Yakutiye Belediyelerimizin özenle, tanıtım yolundaki başarılı projeleri ile hayata geçirmiştir.Şunu ifade etmek istiyoruz. Erzurum Kent Konseyi olarak ‘Erzurum Ehramı’ ülke çapına hatta uluslararası tanıtımını devam ettirme adına elimizden gelen gayreti göstermeye özen ve itina ile Erzurum Ehramını yaşatmayı sürdüreceğiz.”