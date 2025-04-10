Meteoroloji uzmanları Erzurum ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Nisan 2025 Perşembe günü (bugün ) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum ve çevresinde kuvvetli rüzgâr (sarı kod) ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, yüksek kesimlerde 90 km/saat) bekleniyor.Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlgili birimlerimiz uyarılmış olup, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Denildi.