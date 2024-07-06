Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince, Erzurum’un kuzey bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklandı.Yapılan meteorolojik uyarıda, “Yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radarı verilerine göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta (16:00 - 19:00) Erzurum’un kuzeydoğusunda (İspir, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum, Uzundere) yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.