Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın vefat eden kayınvalidesi Nezihe Toprak’ın cenazesi Narmanlı Cami’den kaldırıldı.Nezihe Toprak, Narmanlı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.Merhumenin venaze törenine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ETB Başkanı Hakan Oral, kurum ve kuruluşların yöneticileri, emniyet teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.