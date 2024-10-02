Elazığ’da bir vatandaş, elma olarak alıp diktiği fidandan uzun zaman sonra ilk meyvesini aldı. Görüntüsü armudu andıran meyveyi yiyince elma tadını alan vatandaş, neye uğradığını şaşırdı.Elazığ merkez Kaplıkaya köyünde yaşayan bir vatandaş, geçtiğimiz yıllarda aldığı elma fidanını bahçesine dikti. Uzun bir süre baktığı fidan bu yıl ilk meyvelerini verdi. Bahçesine elma fidanı diktiğini düşünen vatandaş, dallarda armut görünce ilk başta fidanı alırken karıştırdığını düşündü. Bir süre sonra olgunlaşan meyveyi koparan vatandaş, yediği armuttan elma tadı aldı. Daldan birkaç meyve daha koparan vatandaş, armutların tamamından elma tadı alınca neye uğradığını şaşırdı.Vatandaş, ’’Uzunca bir süre önce bahçeme ekmek için elma fidanı aldım. Daha sonra getirip bahçeme ektim. Suyunu verdim ve bu yıl ağaç meyve vermeye başladı. Ben elma aldığımı düşünürken karşımda armut gördüm. Yanlış aldığımı düşündüm ve bir tanesini koparıp yemek istedim. Dalından kopardığım armudun tadını elma olarak aldım. Birkaç tane daha kopardım ve armudun elma tadı verdiğini fark ettim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok şaşkınım’’ dedi.