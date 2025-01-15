Kadim tarihi ve zengin kültürel değerleriyle Erzurum’da bu güne kadar 60 ürün coğrafi işaret aldı. 14 ürün ise tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay bekliyor.Ülkemizde Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da; ilk coğrafi işaretli ürün olan Karnavas Dut Pekmezi için Ormanağzı Köyü Muhtarlığı 12 Ağustos 2005’de müracaat yapıldı ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 9 Haziran 2009’da onay verildi. Erzurum Civil Peyniri ve Oltu Cağ Kebabı ilk üçte tescil alınan diğer iki ürün olarak dikkat çekiyor. Son olarak Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği geçtiğimiz günlerde coğrafi işaretli ürünler içinde yerini aldı.En fazla başvuru ve kabul Erzurum Ticaret Borsası’nın47 ürünle Erzurum Ticaret Borsası en çok tescilli ürün alan kurumların başında yer alıyor. Erzurum’da müracaatı kabul edilen ve ürünleri coğrafi işaret alan diğer kurumlar ise; Aziziye Belediyesi, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, İspir Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası, Olur Kaymakamlığı, Ormanağzı Köyü Muhtarlığı, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ve Tortum Belediyesi oldu.En fazla başvuru yemekler ve çorbalardaTüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor. Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Erzurum’da coğrafi işaretlli ürün grubunda yemekler ve çorbalar önplana çıktı. Bunu fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar takip ediyor. Erzurum’daki coğrafi işaretli ürünlerin türü bakımından; 54 mahreç işareti ve 6 menşe adı tescili yapıldı.İşte Erzurum’un coğrafi işaretli ürünleriÜlkemizde Gaziantep’in 106 ve Konya’nın 78 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Erzurum’da 60 ürünle listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Bu arada 58 ürünle Diyarbakır’de coğrafi işaretli ürün sayısı açısında hızla Erzurum’a yaklaşıyor. İşte Erzurum’un coğrafi işaretli ürünleri; Erzurum Burması / Erzurum Burma Bileziği, Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası / Erzurum Pastası, Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi, Erzurum Patates Boranisi, Tortum Ekşi Pestili, Pasinler Yaprak Döner, Erzurum Cılbıra / Erzurum Çılbır, Erzurum Herle Aşı Çorbası, Erzurum Hink Yemeği, Erzurum Çaşır Kavurması, Erzurum Tatar Böreği, Erzurum Tuzlu Lokumu, Erzurum Lavaş Ekmeği / Erzurum Ecem Ekmeği / Erzurum Acem Ekmeği, Erzurum Hurma Tatlısı, Erzurum Kaz Lokması, Erzurum Ayva Yahnisi / Erzurum Ayva Kalyesi, Erzurum Kavut Haşılı ,Erzurum Ketesi, Erzurum Pastırması, Erzurum Çeç Pancarı, Erzurum Pekmezli Kadayıfı, Erzurum Kara Fatma Çorbası, Erzurum Eriştesi, Erzurum Ekşili Dolma, Erzurum Tereyağı, Erzurum Tel Helvası, Erzurum Aşotu, Erzurum Çaşır Salamurası, Erzurum Çiriş Yemeği, Erzurum Gliko, Erzurum Şalgam Dolması, Erzurum Et Kavurması, Erzurum Kıtlama Şekeri ,Erzurum Hasıta / Erzurum Hasuta, Erzurum Sucuğu, Erzurum Ayran Aşı Çorbası, Erzurum Kesme Aşı Çorbası, Erzurum Dut Çullaması ,Erzurum Yumurta Pilavı, Hasankale Lavaş,ı Erzurum Aşmalı Yahn, Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Çortutu Pancarı, Karnavas Bezi, Erzurum Mantısı /Erzurum Hıngeli, Erzurum Peynir Helvası, Erzurum Pekmezli Baklavası, Erzurum Su Böreği, Narman Şeker Fasulyesi,İspir Kaymağı, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Hınıs Fasulyesi, Oltu Taşı,Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir), Erzurum Kadayıf Dolması, İspir Kuru Fasulyesi, Oltu Cağ Kebabı, Erzurum Civil Peyniri ve Karnavas Dut PekmeziSırada bekleyen 14 ürün varErzurum’da 14 ürün ise coğrafi Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı ,Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı ve vErzurum İspir Gobdini