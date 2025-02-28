TÜBİTAK 2204-A 56.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 7 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük elde eden Erzurumlu öğrenciler, Trabzon Bölge Finaline "Erzurum" mührünü vurdu.TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Erzurumlu öğrenciler Biyoloji, Kimya, Tarih, Coğrafya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Değerler Eğitimi, Sosyoloji, Teknolojik Tasarım, Fizik, Psikoloji, Yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile yarıştılar.Yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük elde eden öğrenciler, Trabzon Bölge Finaline "Erzurum" mührünü vurdular.Hiçbir başarı tesadüf değildirİl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "TÜBİTAK Trabzon Bölge Finalinde 7 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük elde ederek ‘Bölge Birincisi’ olduk. Bu, bizler için tarif edilemez bir gurur. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bugün bizlere bir kez daha gösteren, bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize; bu güzel tabloda büyük emekleri olan danışman öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin "amacı" değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül, hiç şüphesiz öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecinde elde etmiş oldukları kazanımlardır. Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerimize başarılar diliyor; Erzurum’umuzu ve okullarını orada da en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.