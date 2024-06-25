Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne 2023 yılında gelen 27 bin 921 dosya ve bir önceki yıldan devreden 28 bin 578 dosya olmak üzere toplamda 56 bin 499 dosyadan 33 bin 325 dosya yıl içinde karara bağlandı.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2023 yılı itibariyle Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illeri merkez ve mülhakatlarındaki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili istinaf mahkemesi olarak hizmet veriyor. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2023 faaliyet raporunda %119 oranında temizlenme oranı elde edildiği ifade edildi.20 bin 531 dosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüldü31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nde 7 Ceza Dairesi, 5 Hukuk Dairesi faaliyet gösteriyor. Ceza Dairelerince 21 bin 565 adet, Hukuk Dairelerince 11 bin 760 adet dosya faaliyet yılı içerisinde karara bağlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 12 Cumhuriyet Savcısı görev yapıyor, faaliyet yılı içerisinde Ceza Dairelerinde yapılan 375 duruşmaya katılım sağlandı. Ceza Dairelerince karara çıkarılan 21 bin 565 dosyadan 20 bin 531 adedine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüldü işlemi yapıldı. Ayrıca Ceza Dairelerince karara çıkarılan dosyalardan 305 tanesi Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edilerek Yargıtay’a gönderildi.%119 oranında temizlenme oranı yakalandıErzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirme ve sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi, “Raporun içeriğinden de açıkça anlaşılacağı üzere adliyemizin başarısı, gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak bir önceki yıla göre artarak devam etmektedir. 2023 yılında Bölge Adliye Mahkememize gelen 27 bin 921 dosya ve bir önceki yıldan devreden 28 bin 578 dosya olmak üzere toplamda 56 bin 499 dosyadan 33 bin 325 dosya karara bağlanmış olup, %119 oranında temizlenme oranı da, Bölge Adliye Mahkememizin gelen davalardan fazla sayıda davayı bitirmek suretiyle muhtemel dava yığılmalarını azaltma eğilimini sürdürmektedir.”