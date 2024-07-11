Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Furkan Soner Taş, TTB Merkez Konseyi Türk Hekimlerini temsil etmeyen bir azınlık olduğunu ifade etti.Doktor Taş, Türk Tabipleri Birliği Merkez konseyinin geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklamaya daha imza attığını belirterek, “Bahsi geçen konu üzere Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası olarak açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. TTB Merkez Konseyi Türk Hekimlerini temsil etmeyen bir azınlıktır. Öteden beri eli kanlı terör örgütü ile el ele kol kola gezen bu grubun Türk Hekimlerini temsil etmesi mümkün değildir. Meslek Örgütü kanunundaki bir eksiklik bu grubun Merkez Konseyde olmasına sebebiyet vermektedir. Mevcut Merkez Konsey Başkanı Alpay Azap ile TSK’ne iftira atan Şebnem Korur Fincanı arasındaki tek fark 3-4 cm boy farkıdır. Bunun dışında fikirleri de zikirleri de eylemleri de birebir aynıdır.” şeklinde konuştu.“TTB Merkez Konseyinin yaptığı açıklamayı kınıyoruz“Kendini bu aziz milletin bir parçası olarak göremeyen, Türk Milletinin hasmı olan bütün çevrelerle iş tutan TTB Merkez Konseyinin Türk Hekimlerini arada bir muhatap alan tüm açıklamalarının yok hükmünde olduğunu belirten Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Furkan Soner Taş, “ BTÖ maşalarının, Gazi Mustafa Kemal’in adını anmaktan korkanların “güven zedeleyici” ve “yansızlık” şeklindeki söylemleri samimiyetsizlik ifadeleridir. Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası olarak TTB Merkez Konseyinin yaptığı açıklamayı kınıyoruz. Bu tür açıklamaları marifet sayan TTB Merkez Konseyine karşı mücadelemiz sürecektir. Bozkurt Türk’ün simgesidir. Türk Hekimleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz.” sözündeki güven esasına uygun olarak devletine ve milletine hizmet vermektedir ve bunu hiçbir şer odağının bozmasına müsaade etmeyecektir.” şeklinde konuştu.