Erzurum’da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oltu ilçesinde düşen yıldırım çam ağacını ikiye böldü.Oltu’nun Güllüce Mahallesi’nde sağanak yağmurda çam ağacına düşen yıldırım çam ağacını ikiye böldü. Oltu’nun Güllüce mahallesinde çobanlık yapan Ferdi Kurt (35) hayvanlarını Güllüce Mahallesi Carmek Yaylası’nda otlatırken, 50 metre yakınındaki çam ağacına düşen yıldırım çam ağacını ikiye böldüğüne şahit oldu. Ferdi Kurt şimşek sesinden çok korktuğunu, kuzularının da korkup ormana dağıldığını belirterek,“Yıldırım düşmesi ve şimşek gürültüsü nedeniyle dağılan sürü toplamak için çok uğraştım. Artık orman içerisine girmekte korkuyorum ve daha önce böyle bir şey yaşamadım” dedi.