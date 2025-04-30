Erzurum Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının 2024 yılı performansına bakıldığında; yıl içerisinde gelen dosya sayısı 25 bin 370 olurken bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 16 bin 681oldu.Erzurum Adliyesi’nde 2024 yılında karar sayısı 22 bin 328 ve temizlenme oranı 88,01 şeklinde gerçekleşti. Erzurum Adliyesi’nde en çok karşılaşılan 10 suç türüne göre soruşturmaların bitirilme süreleri ortalamasına bakıldığında; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık- 158/1f ortalama bitirilme süresi 83 gün, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret- 125/2 38 gün, hakaret- 125/1 66, basit yaralama- 86/2-1. cümle 71 gün, tehdit- 106/1-1. cümle gün, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma- 89/1 40 gün, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak- 191/1 48 gün, kasten yaralama- 86/1 84 gün, dolandırıcılık- 157/1 79 gün ve mala zarar verme 60 gün olduğu görüldü.Erzurum Adliyesi’nde yıllara göre açılan soruşturma sayısı ise; 2019 yılı gelen dosya 17 bin 58, 2020 yılı gelen dosya 15 bin 533 , 2021 yılı gelen dosya 165 bin 95, 2022 yılı gelen dosya 22 bin 898 ve 2023 yılı gelen dosya 23 bin 700 oldu.