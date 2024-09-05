Kandilli Rasathanesi, Erzurum’da 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.AFAD, Erzurum’un Aziziye ilçesinde saat 19:58’de 3,0 büyüklüğünde, yerin 6,9 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin3,1 büyüklüğünde, Atlıkonak- Aziziye mevkiindeki meydana geldiğini, 4,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.