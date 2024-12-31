Erzincan’da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce kargayla Erzincanlıların başı dertte.Erzincan’ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Karga kovalama timi’ kurarken tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmışlardı.Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, “2025 yılından beklentimiz Erzincan’ın karga sorununa çözüm bulunması” diye belirttiler.