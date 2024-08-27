Erzincanlılar “Terzibaba Günü”nde sabah namazında buluştu Erzincan’da bu sene ilki düzenlenen “Terzibaba Günü”nde çok sayıda vatandaş sabah namazında buluştu. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba dualarla, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yad edildi. 27-08-2024 07:52 Güncelleme : 27-08-2024 07:52 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL İhtiyaçlı ailelere yardımcı oluyorlar, ekonomilerine katkı sağlıyorlar Üzümüyle meşhur Erzincan’da yeni üzüm çeşitleri yetiştirilecek Yıldırım düşmesi sonucu Erzincan’da su kesintisi yaşandı Yıldırım düşmesi sonucu Erzincan’da su kesintisi yaşandı ETSO heyetinden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ’a hayırlı olsun ziyareti Çok Okunanlar 1 Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı 2 Elazığ’da amatör balıkçı 41 kilogramlık turna balığı yakaladı 3 Öğrenciler tamamen otonom çalışan robot üretti: 1 buçuk ton yük kaldırabiliyor 4 Ağrı Dağı dağcıları ağırlamaya devam ediyor 5 Kent Konseyi’nden ’Kara Kalem’ ve ’Okçuluk’ etkinliği