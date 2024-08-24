Son kararnameyle İl Emniyet Müdürü olarak Erzincan’a atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Baybaba kente gelerek göreve başladı.15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/278 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanırken aynı kararname ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Baybaba Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atandı.1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Erzincan’a gelerek Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak bugün itibariyle göreve başladı.