Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’ın Refahiye ve Çayırlı ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Çayırlı ilçesinde de köy okullarında taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı merkez ve köy okullarımızda taşımalı eğitime 14 Şubat 2025 bugün 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.