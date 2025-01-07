Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre son 1 haftada gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde ölçüldü. Otlukbeli’ni Çayırlı ilçesi takip etti.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden alınan güncel verilere göre il genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla Otlukbeli’de eksi 20, Çayırlı’da eksi 16, Tercan’da eksi 12, Refahiye’de eksi 11, Üzümlü ve Kemah’ta eksi 7, merkezde eksi 6, İliç’te eksi 3, Kemaliye’de eksi 2 derece olarak ölçüldü.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçecek.Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.