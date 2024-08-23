Erzincan’da 3 yıl önce dikilen aronyalar büyüdü, hasat edilmeye başladı.Dünya genelinde süper meyve olarak meyve reyonlarının aranan meyvesi haline gelen özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği meyve Erzincan’da hasat edilmeye başladı.Dünyada aronya meyvesi süper meyve olarak da biliniyor. Aronya insan sağlığı açısından birçok fayda sağlıyor. Aronya, C Vitamini ve antioksidan kaynağı olarak gösteriliyor. Aynı zamanda mineral, lif bakımından ve antioksidan içeriği bakımından zengin kültür meyvelerinden biri olarak gösteriliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahip olan aronya, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Dünya genelinde süper meyve olan aronya özellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor.Erzincan’da merkeze bağlı Bahçeliköy’de aronya yetiştiriciliği yapan Güven Bilyay, hasada başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Aronya meyvesinin tanıtımını sağlamak için emek veren Güven Bilyay, aronyanın Erzincan’da yetiştiricilik açısından son derece uygun bir tür olduğunu kaydetti. 4 dekarlık alanda kurduğu aronya bahçesinde hasada başlayan Bilyay, tüm dünyanın tükettiği aronyanın Türkiye’de de tüketiminin giderek arttığını söyledi. Aronyanın sağladığı faydaların saymakla bitmeyeceğini belirten üretici Bilyay, bu yıl hasat sezonunun başladığını ve elde ettikleri rekoltenin sevindirici olduğunu belirtti. Hasat ettikleri ilk ürünlerle Erzincan’daki talepleri karşıladıklarını ifade eden Bilyay, perakende satışta aronyanın kilogram fiyatının 200 TL olduğunu aktardı.Üretilen ürünlerin şu anda Erzincan’da yoğun talep gördüğünü ve hasat edilen ürünlerin tamamının iç piyasada tüketildiğini belirten Bilyay, "Şimdilik kent içinden gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Üretim fazlamız ortaya çıkarsa başka kentlere de göndereceğiz” diye konuştu.