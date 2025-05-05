2025 yılı hacı adayları Erzincan’dan Medine-i Münevvere’ye uğurlandı.Erzincan’dan Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hac yolculuğuna çıkan ve 4 din görevlisi, bir kadın irşad görevlisi ve kafile başkanından oluşan 190 kişilik kafile, Terzibaba Camii önünde düzenlenen bir programla yolcu edildi.Terzibaba Camii İmam Hatibi Mustafa Avni Çelik’in tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim’in akabinde, İl Müftüsü Vekili Medet Şahin hacı adaylarımıza hitaben bir konuşma yaparak çıkacakları kutsal yolculuğa dair önemli hatırlatma ve tembihatlarda, tavsiyelerde bulundu. Ardından dua ederek ve din görevlisi personelimizin söyledikleri ilahiler eşliğinde hacı adaylarımız havalimanına, oradan da Medine-i Münevvere’ye uğurlanmak üzere yolcu edildiler.