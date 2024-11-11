Erzincan’dan umre için direk Cidde’ye gidecek 187 kişi uğurlandı.Erzincan’da 2024-2025 umre sezonu kapsamında kutsal topraklara gidecek 187 kişilik umre kafilesi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından direk Cidde’ye hareket etti.Havalimanında kalabalıkla umreciler uğurlandı. Uğurlama töreni Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk’ün okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve umrenin manevi değerine vurgu yaparak dualar etti.Erzincan halkının yoğun katılım gösterdiği törende, umreciler yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Tekbirler, salât-u selâmlar ve dualar eşliğinde mukaddes topraklara uğurlandılar.