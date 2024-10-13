Mikroklima iklim özellikleri, toprak yapısı ve temiz su kaynaklarıyla birçok tarımsal ürün için uygun yetiştirme ortamları sunan Erzincan’da yeni bir ürün için demonstrasyon alanı kuruldu.Birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Erzincan’da son yıllarda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği noktasındaki girişimler devam ediyor.Kemaliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tıbbi aromatik bitkiler sınıfında yer alan salep için demonstrasyon alanı oluşturdu. Demonstrasyonun başarılı sonuçlanması durumunda Kemaliye’de salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması planlanıyor.Kemaliye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Umut Köksal, Kemaliye’de birçok sebze ve meyve türünün rahatlıkla yetiştirilebildiğini göz önünde bulundurarak, tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve ülke genelinde sevilerek tüketilen salep için deneme sahası oluşturulduğunu söyledi. Kemaliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denemelerin başarılı olması durumunda salep yetiştiriciliğinin Kemaliye’de yaygınlaştırılması hedefleniyor.Dünyanın birçok yerine yayılan, birçok farklı zemin ve iklimde yetişebilen orkidelerin bir türü de salep yetiştiriciliği için kullanılıyor. Ülkemiz 26 cins ve 165 tür orkidenin ev sahipliğini yaparken, salep yetiştiriciliği için de ideal bir ortam sunuyor.Salep yapımında kullanılan tür ise endemik bir tür. Bu yüzden çalışmalara başlamadan önce il-ilçe tarım müdürlüklerinden izin alınması gerekiyor. Ayrıca salep üretimi için dağlardaki yabani orkidelerin toplanması kesinlikle yasak ve cezaya tabi. Bunun yanında tek yumrulu orkideleri de toplamamak gerekiyor, zira bu işlem nesli tehlike altına soktuğu için çift yumrulu orkideler üzerinden salep üretimi gerçekleştiriliyor. Eğer birden çok yumru varsa, bir ana yumru bırakılıp diğeri tohumluk olarak alınıyor, böylelikle yeniden salep yetiştirme yapılabiliyor.Türkiye’de çok geniş bir coğrafyada yetiştirilen salebin Erzincan’da da başarılı bir şekilde yetiştirilebileceği tahmin ediliyor.