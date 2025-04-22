Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan’da 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Erzincan’da iki araç içerisinde Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.R.C.E. ve M.M.E. isimli şahıslar ise "Göçmen Kaçakçılığı " suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.