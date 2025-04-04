Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alındı. Bölgede vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki fotokapana takıldı.Erzincan’da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla birçok noktaya fotokapan kuruldu. Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilerek, çekilen fotoğraf ve videolar; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde kurulan fotokapanlarla vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntülenirken fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.