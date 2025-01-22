Erzincan’da arıcılık sektöründe büyük zararlara yol açan varroa parazite karşı il genelinde eğitimlere başlandı.Erzincan’da arıcılık sektörünün verimliliğini artırmak ve arı kolonilerinin sağlığını korumak amacıyla, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde geniş kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatıldı. Erzincan İl Özel İdaresi’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen bu proje, arıcılara varroa parazitiyle mücadele konusunda bilinç kazandırmayı hedefliyor.Eğitim programlarının ilki, Tercan ilçesinde Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve arıcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin yoğun katılımıyla dikkat çekti. Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, toplantıda yaptığı konuşmada arıcılığın Erzincan ekonomisine sağladığı katkılara değindi. Özendi, Erzincan balının ülke çapında tanınan ve aranan bir ürün olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir bir arıcılık sektörü için arı kolonilerinin sağlığının kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Özendi ayrıca, varroa parazitiyle mücadelede eğitim programlarının yanı sıra ilaç desteği de sağlanacağını ifade etti.Samsun’dan gelen Dr. Ali Korkmaz, eğitim programında varroa parazitiyle mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verdi. Dr. Korkmaz, kimyasal mücadeleye ek olarak fiziksel, biyolojik ve mekanik yöntemlerin de uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yapılması gereken arı bakımları hakkında üreticileri bilgilendirdi. İlaçlamanın doğru ve bilinçli yapılmasının önemine vurgu yapan Dr. Korkmaz, bilinçli mücadeleyle arı kolonilerinin daha sağlıklı halde olabileceğini ifade etti.