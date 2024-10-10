Erzincan’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1133,43 gram esrar, 2 parça halinde 4,03 gram metamfetamin, 1 parça halinde pamuğa emdirilmiş 8,55 gram sentetik cannabinoid, 1 adet 7,65 çapında silah ve silaha ait 2 adet fişek, 88 adet 9 mm fişek, 12 kalibre 16 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.M.Ö. ve E.A. isimli şahıslara “ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ” suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.Çıkarıldığı mahkemece E.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.